В Одинцовском округе проверили 50 водителей авто на трезвость

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции усилили меры по контролю за соблюдением ПДД участниками дорожного движения. На территории муниципалитета прошел очередной профилактический рейд «Нетрезвый водитель». Инспекторы дорожно-патрульной службы, используя метод «массовой проверки», по визуальным признакам оценивали состояние водителей и проверяли наличие у них признаков опьянения, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках рейда дорожные полицейские в очередной раз напомнили автомобилистам о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения и вручили им информационные брошюры.

В ходе рейда за несколько часов было проверено более 50 автомобилей. Ни одного водителя в состоянии опьянения выявлено не было.

Употребление алкоголя за рулем строго запрещено законом. Это опасно для всех участников дорожного движения и может привести к серьезным последствиям, включая ДТП с травмами и гибелью людей. Даже небольшая доза алкоголя снижает реакцию водителя и повышает риск аварии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.