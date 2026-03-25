В Одинцовском округе провели рейд для водителей грузовиков

Профилактический рейд для водителей большегрузов прошел 24 марта в Одинцовском округе Подмосковья. Автоинспекторы напомнили о важности использования ремней безопасности и соблюдении правил на федеральных трассах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции совместно с инспекторами 10-го батальона 1-го полка ДПС (Северный) ГУ МВД России по Московской области провели профилактические беседы с водителями грузового транспорта. Мероприятие состоялось 24 марта и было направлено на снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий и профилактику аварийности с участием большегрузов.

Рейд организовали в рамках регионального социального раунда «Один щелчок спасает жизнь». В ходе общения с водителями полицейские сделали акцент на обязательном использовании ремней безопасности как основном средстве пассивной защиты.

Автоинспекторы подчеркнули, что пристегнутый ремень значительно снижает риск тяжелых травм и гибели при столкновении или опрокидывании транспортного средства. Особое внимание уделили управлению большегрузами в условиях интенсивного движения на федеральных трассах, где соблюдение дистанции и скоростного режима напрямую влияет на безопасность всех участников дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.