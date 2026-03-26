В Одинцовском округе провели акцию по безопасности для лицеистов

Профилактическую акцию «Безопасность на дороге» провели 25 марта для учеников Одинцовского лицея № 2 сотрудники Госавтоинспекции и отряд ЮИД. Школьникам напомнили правила поведения на проезжей части и вручили световозвращающие элементы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции совместно с отрядом юных инспекторов движения организовали для лицеистов мероприятие, направленное на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Встреча прошла в формате интерактивной программы.

Особый интерес у школьников вызвало выступление отряда ЮИД. Ребята представили театрализованную постановку в формате мюзикла, в которой в творческой форме объяснили важность соблюдения правил дорожного движения. Музыкальные номера и яркие образы помогли сделать серьезные темы понятными и доступными.

Дорожные полицейские напомнили учащимся основные правила безопасного поведения на дороге, обратили внимание на необходимость осторожности во дворах и при переходе проезжей части. Отдельно инспекторы подчеркнули важность использования световозвращающих элементов в темное время суток. В завершение школьникам вручили информационные брошюры и световозвращающие ленты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.