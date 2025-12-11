В Одинцовском округе проходит рейд по проверке такси с 9 по 15 декабря 2025 года

Профилактический рейд «Такси» стартовал в Одинцовском городском округе и продлится с 9 по 15 декабря 2025 года. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют водителей такси на соблюдение ПДД, наличие документов и техническое состояние автомобилей, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

В Одинцовском городском округе началось профилактическое мероприятие «Такси», которое продлится с 9 по 15 декабря 2025 года. Цель рейда — предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием такси, повысить безопасность пассажирских перевозок и снизить уровень правонарушений на дорогах.

Сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль за водителями такси. Проверяется наличие водительских удостоверений установленного образца, путевой документации, а также соблюдение режима труда и отдыха. Особое внимание уделяется техническому состоянию транспортных средств и документам, подтверждающим право работать на территории России.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости строго соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными и вежливыми на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.