В Одинцовском округе продолжается работа по ремонту дорожной инфраструктуры

В Одинцовском округе идет большая работа по ремонту и строительству дорожной инфраструктуры. Здесь расположены почти 800 муниципальных дорог протяженностью 650 км, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым рассказал, что за последние 5 лет удалось отремонтировать свыше 260 км, то есть примерно 1/3 дорожного покрытия.

«Вместе с правительством были реализованы крупные объекты, например, реконструкция улицы Чистяковой (Одинцово). Это позволило большому микрорайону Трехгорка, где проживает около 40 тыс. человек, беспрепятственно выезжать в сторону Москвы. Также мы смогли реконструировать наш путепровод в Отрадном. Выполнили работы заблаговременно, теперь жители смогут пользоваться объектом еще десятки лет» Андрей Иванов глава Одинцовского округа

До конца года в округе приступят к строительству 2 надземных пешеходных переходов через ж/д пути. Они расположены в районе улиц Баковская и Вокзальная, в районе ЖК «Рублевский».