В Одинцовском округе продлят работу 13 автобусных маршрутов на Крещение

В ночь с 18 на 19 января в Одинцовском округе 13 автобусных маршрутов будут работать до 3:00, чтобы обеспечить транспортную доступность к храмам и местам крещенских купаний, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках плана Московской области по обеспечению транспортной доступности в Крещенскую ночь в Одинцовском округе продлят работу 13 автобусных маршрутов. Автобусы будут курсировать до 3:00 и доставлять пассажиров к храмам и официальным местам для купаний.

По данным регионального Минтранса, все автобусы пройдут обязательный предрейсовый контроль, а водители получат дополнительный инструктаж по соблюдению правил дорожного движения и особенностям работы в ночное время.

Среди маршрутов, которые будут работать по продленному графику: № 36 («ст. МЦД Одинцово – Уборы»), № 23 («ст. Звенигород – Андреевское – Дяденьково»), № 45 («ст. Кубинка – ст. Голицыно»), № 121 («м. Молодежная – Лесные дали (Горки-10)»), № 1025 («ст. Жаворонки – Лесные дали (Горки-10)»), № 56 («ст. МЦД Одинцово – Дарьино – Горки-10») и другие.

Например, до церкви Преображения Господня в Больших Вяземах можно будет доехать на маршруте № 45. Актуальный список официальных мест для крещенских купаний доступен на сайте администрации округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление «Мосгортранса», — сказал Воробьев.