В Одинцовском округе начали профилактическую акцию «Пешеход»

Сотрудники Госавтоинспекции проводят в Одинцовском округе профилактическое мероприятие «Пешеход» с 19 по 25 октября. Его цель — снизить число ДТП с участием пешеходов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Одинцовскому округу уделяют особое внимание использованию световозвращающих элементов на верхней одежде пешеходов.

За девять месяцев в округе произошло 13 ДТП с участием пешеходов. В них пострадали 10 человек, включая двух несовершеннолетних. Еще три пешехода погибли.

Полицейские напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными при переходе дороги, чтобы не создавать аварийных ситуаций для себя и других.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.