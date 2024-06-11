В Одинцовском округе ликвидировали 15 несанкционированных переходов через ж/д пути

В Одинцовском округе продолжается работа по ликвидации несанкционированных переходов через железнодорожные пути. С начала года в муниципалитете ликвидировали 15 подобных «опасных троп». Это самый высокий показатель в Московской области, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Всего в Подмосковье в 2024 году ликвидировали уже более ста несанкционированных подходов к железной дороге. Помимо Одинцовского округа их выявили и устранили ещё в 9 муниципалитетах. В Подмосковье на «опасных тропах» в текущем году погибли 46 человек.

Пешеходам напоминают, что штраф за нарушение правил перехода железнодорожных путей составляет 1,5 тысячи рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.