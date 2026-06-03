В Одинцовском округе изменят маршруты автобусов №22 и 50

Движение автобусов №22 и №50 временно изменят в Одинцовском округе из-за полного закрытия железнодорожного переезда у платформы Хлюпино. Ограничения затронут маршруты в направлениях Звенигорода и Голицына, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В связи с закрытием железнодорожного переезда в районе платформы Хлюпино Московской железной дороги скорректированы схемы движения маршрутов №22 «Ершово – Звенигород – ст. Голицыно» и №50 «Звенигород (кв. им. Маяковского) – ст. МЦД Одинцово».

При следовании из Звенигорода в сторону Голицына автобусы будут доезжать до переезда, выполнять разворот и далее двигаться по временной схеме. В этот период не будут обслуживаться остановки «Лесхоз» и «Хлюпино».

При движении из Голицына в сторону Звенигорода транспорт также будет разворачиваться у переезда и следовать по временной схеме. На время перекрытия отменяется обслуживание остановок «Лесхоз» (по требованию), «Скоротово» и «Чернобылец».

Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и учитывать изменения в работе маршрутов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.