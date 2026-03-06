В Одинцовском округе изменят маршрут №12к с 10 марта

Схема движения муниципального маршрута №12к изменится в Одинцовском округе Подмосковья с 10 марта 2026 года для улучшения транспортного обслуживания микрорайона Клубничное Поле, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обновленный маршрут пройдет от микрорайона Клубничное Поле по улицам Северная, Маршала Бирюзова и Маршала Неделина к станции МЦД Одинцово, далее по Можайскому шоссе, улицам Чикина и Говорова с возвращением к станции МЦД «Одинцово» в районе ТЦ «Андромеда». Затем автобусы проследуют по улицам Маршала Неделина, Маршала Бирюзова и Северная обратно в микрорайон.

Посадка пассажиров от станции МЦД «Одинцово» в направлении Клубничного Поля будет осуществляться на остановке рядом с торговым центром «Андромеда». Интервал движения составит 15–20 минут.

Первый рейс от микрорайона Клубничное Поле до станции МЦД «Одинцово» отправится в 06:20, последний — в 21:30. От станции МЦД «Одинцово» в сторону улицы Говорова автобусы будут ходить с 07:10 до 21:20, в направлении Клубничного Поля — с 07:40 до 22:05.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление «Мосгортранса», — сказал Воробьев.