В Одинцовском округе изменили маршрут автобуса №1043

Схему движения автобуса №1043 временно изменили с 3 марта в Одинцовском округе из-за невозможности проезда через железнодорожный переезд на Акуловской улице. Ограничения будут действовать до завершения ремонта аварийного участка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Автобусы следуют от конечной остановки «МЦД Одинцово» по действующей трассе до платформы Отрадное, далее по Железнодорожной улице, улице Старое Яскино, улице Маковского и Минскому шоссе. После этого транспорт продолжает движение по обычному маршруту до конечной остановки «метро «Аэропорт Внуково»».

В обратном направлении автобусы отправляются от станции «метро «Аэропорт Внуково»» по действующей трассе до Минского шоссе, затем едут по Минскому шоссе, Восточной улице, Транспортной улице, Сосновой улице, улице Маковского, улице Старое Яскино и Южной улице. Далее транспорт следует по Железнодорожной улице и возвращается на привычную схему движения до «МЦД Одинцово».

Маршрут возобновит движение по прежней трассе после завершения ремонта аварийного участка на Акуловской улице.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.