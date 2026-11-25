Автобус маршрута № 10 «кв. Маяковского — Верхний Посад» с 26 ноября 2026 года будет заезжать к станции Звенигород на рейсе с отправлением в 07:35 от санатория «Поречье», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Одинцовском округе с 26 ноября 2026 года изменится расписание автобусного маршрута № 10 «кв. Маяковского — Верхний Посад». Рейс, отправляющийся в 07:35 от остановки «санаторий Поречье», будет заезжать на остановку «станция Звенигород». Ранее этот рейс не заезжал к железнодорожной станции.

Изменение вводят для учащихся ГБОУ «Школа «Квантум»» имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова, расположенной вблизи станции. Обновленное расписание позволит школьникам приезжать на занятия в удобное время.

С 26 ноября учащиеся смогут пользоваться не только рейсом на 07:25 маршрута № 13 «кв. Маяковского — сан. Поречье», но и рейсом на 07:35 маршрута № 10 «кв. Маяковского — Верхний Посад».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что обновление и ремонт автобусов в Подмосковье имеют важное значение.

«Мы обсуждаем мероприятия, направленные на стабильную работу транспорта. Зимой, когда холодно, важно, чтобы печки были исправны, летом, как мы видим, достаточно высокая температура, по крайней мере последнюю неделю, поэтому в автобусах должны работать кондиционеры. Наша задача — не допустить роста жалоб», — сказал Воробьев.