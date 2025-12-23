В Одинцове заключили контракты на завершение строительства двух пешеходных переходов

В Одинцовском округе заключили государственные контракты на завершение строительства двух надземных пешеходных переходов, работы планируют возобновить в первом квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Одинцовском городском округе подписали новые государственные контракты для завершения строительства двух надземных пешеходных переходов. Первый объект возводят между станциями «Немчиновка» и «Сколково», он соединит жилой комплекс «Рублевский» и поселок Новоивановское. Второй переход строят в районе пересечения улиц Баковской и Вокзальной.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что строительная готовность каждого перехода составляет около 20%. Подрядчик возобновит работы в первом квартале 2026 года, а открыть движение по переходам планируют до конца 2026 года. Новые объекты обеспечат безопасный переход через железную дорогу для более 14 тысяч жителей близлежащих районов.

В министерстве отметили, что предыдущие контракты расторгли из-за нарушений и срыва сроков, а недобросовестные подрядчики внесены в реестр Федеральной антимонопольной службы. Новые переходы будут соответствовать региональному стандарту: их остеклят, оснастят лифтами и приспособят для маломобильных граждан. Также предусмотрено антивандальное остекление, внутреннее освещение, архитектурная подсветка и благоустройство пешеходных зон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.