В Одинцове возобновили строительство надземного перехода на улице Баковская

В Одинцове возобновились работы по строительству надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе пересечения улиц Баковская и Вокзальная. Готовность объекта составляет около 20%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Строительство надземного пешеходного перехода в Одинцове возобновили в районе пересечения улиц Баковская и Вокзальная. Сейчас ведется подготовка строительной площадки и очистка территории от снега. Одновременно выполняются геодезические работы и поставляются металлоконструкции для будущего пролетного строения.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что открыть движение по переходу планируется до конца 2026 года. По его словам, объект готов примерно на 20%.

Переход обеспечит удобную и безопасную связь между жилыми кварталами для более чем 14 тысяч жителей близлежащих районов. Сооружение будет соответствовать региональному стандарту: его остеклят, оснастят лифтами и сделают доступным для маломобильных граждан. Также предусмотрено антивандальное остекление, внутреннее освещение, архитектурная подсветка и благоустройство пешеходных зон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.