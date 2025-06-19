В Одинцове стартовало профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

В Одинцовском городском округе в период с 16 по 22 июня проходит профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Цель одинцовских госавтоинспекторов — предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, а также снижение тяжести последствий в результате подобных ДТП. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выезд на встречную полосу при совершении обгона — это опасный и рискованный маневр, связный с увеличением скорости. Согласно статистике, в случае дорожно-транспортного происшествия при совершении обгона вероятность получения тяжелых травм, а также летального исхода, возрастает в несколько раз.

В таких авариях страдают, как правило, не только нарушители, но и совершенно случайные участники дорожного движения. Особенно опасен выезд на полосу для встречного движения на автомобильных дорогах за пределами населенных пунктов, где скоростной режим значительно выше, а последствия столкновения транспортных средств оказываются более тяжелыми.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.