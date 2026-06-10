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В Одинцове продолжают строить подъезд к ТПУ «Сколково»

Строительство второго этапа подъезда к ТПУ «Сколково» продолжается в Одинцове. Рабочие приступили к демонтажу подпорной стенки и переносу инженерных коммуникаций, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Одинцове идет реализация второго этапа строительства подъезда к транспортно-пересадочному узлу «Сколково». Проект предусматривает создание двухполосной дороги протяженностью 400 метров — от съезда с Минского шоссе на улицу Западную до дома №33.

Общая строительная готовность объекта составляет около 40%. На площадке работают 15 человек и задействовано 5 единиц техники. Специалисты продолжают перенос инженерных коммуникаций и приступили к демонтажу подпорной стенки основного хода Минского шоссе.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что новый подъезд станет дублером Минского шоссе, обеспечит удобный выезд на улицу Западную и к ТЦ «Можайский двор», а также безопасный доступ к ТПУ «Сколково» для порядка 15 тыс. пассажиров. Завершить работы планируется до конца 2026 года.

Ранее, в сентябре прошлого года, было открыто движение по первому этапу подъезда длиной 700 метров, который обеспечил проезд к LIVE Арене.

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В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.