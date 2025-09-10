В Одинцове продолжается строительство подъезда к ТПУ «Сколково»

«Сейчас выполнен значительный объем работ: проложены инженерные сети, смонтированы смотровые и дождеприемные колодцы, завершена разработка траншей на протяженности более 500 метров. Несмотря на то, что завершить строительные работы мы планируем до 2 квартала 2026 года, к концу сентября откроем 700-метровый участок дороги, который обеспечит удобный подъезд к LIVE Арене для гостей международного конкурса «Интервидение», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно на стройплощадке идет устройство дорожной одежды: на отдельных участках уложены первые слои основания, установлен бортовой камень и начато устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме этого, ведется прокладка сетей связи и газоснабжения.

Подъезд позволит разгрузить Минское шоссе, выполняя функцию дублера. Проезд по новой дороге будет осуществляться по 2 полосам и обеспечит безопасный и комфортный подъезд к ТПУ «Сколково» для порядка 15 тысяч пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.