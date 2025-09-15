В Одинцове открыли рабочее движение на подъездной дороге к ТПУ «Сколково»

В Одинцовском горокруге открыли рабочее движение на первых 700 м подъезда к ТПУ «Сколково». Полностью завершить строительные работы, в том числе открыть движение по второму 400-метровому участку, планируется во II квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Запущено рабочее движение по первым 700 м подъездной дороги к ТПУ «Сколково». Здесь построили новую двухполосную дорогу, обустроили пешеходную часть. Дорога обеспечит удобный подъезд к LIVE Арене для гостей международного конкурса „Интервидение“, который пройдет 20 сентября», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Сейчас на объекте продолжается строительство второго участка дороги протяженностью 400 м. На стройплощадке ведется переустройство инженерных коммуникаций.

Подъезд позволит разгрузить Минское шоссе, выполняя функцию дублера. Проезд будет осуществляться по 2 полосам и обеспечит безопасный и комфортный подъезд к ТПУ «Сколково» для порядка 15 тыс. пассажиров.

