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В Одинцове объявлен конкурс на капитальный ремонт автомобильной дороги

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Одинцовского городского округа «с. Крымское ул. Красивая». Планируется отремонтировать 300 метров дороги.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Одинцовского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.