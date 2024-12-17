В Одинцове благоустроили территорию МЦД «Лесной городок» и обустроили 13 троп

В Одинцовском округе завершено благоустройство территории станции МЦД «Лесной Городок» — пространство стало удобнее как для автомобилистов, так и для пешеходов: появились тротуары, современное освещение, перехватывающая парковка. Об этом сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Ларисы Дазутиной.

«Благоустройство — тема, изменения в которой всегда заметны и касаются каждого отдельно взятого жителя! Важно, чтобы и дворовые, и общественные территории были чистыми и ухоженными», — отметила депутат.

В Одинцовском округе также созданы точки притяжения для жителей и пространства для проведения городских мероприятий: приведен в порядок сквер возле музея-заповедника А. С. Пушкина в Больших Вяземах.

Новый облик получил исторический центр Звенигорода.

В рамках губернаторской программы обустроено более 13 км «народных троп».

Продолжится масштабное обновление парковых зон: парк в деревне Захарово, Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха, парк в микрорайоне Супонево в городе Звенигород, парки в деревнях Маслово и Шульгино. Станет более комфортным для отдыха лесопарк в районе Трехгорка.

Благоустроены велодорожки округа, так, в районе улицы Говорова в Одинцове устроили полотно велодорожки шириной 3 метра с покрытием из гранитного отвеса, монтаж систем наружного освещения и видеонаблюдения.

Проведены капитальные ремонты дорог. Так, на улице Заречная в поселке Заречье Одинцовского округа в ходе ремонтных работ было заменено асфальтовое покрытие дорожного полотна, благоустроены тротуары, созданы парковочные карманы, установлено современное освещение.

Реконструированы и построены новые объекты для занятий спортом. Так, в Звенигороде был реконструирован стадион «Спартак» к 870-летнему юбилею Звенигорода, закуплен спортивный инвентарь, приобретенный в рамках программы инициативного бюджетирования.

В течение 2024 года отремонтированы образовательные учреждения Одинцовского округа, завершено строительство новых школ и детских садов. Одним из таких объектов стала общеобразовательная школа № 2 в Звенигороде. В отремонтированном здании установлена новая школьная мебель, оборудование, а прилегающая территория была благоустроена.

Здесь также создано спортивное ядро, которое в будущем станет «Открытым стадионом» и будет доступно и для горожан.

В рамках народной программы проведены ремонты подъездов многоквартирных домов. Не стали исключением и дома № 28 на улице Маршала Бирюзова, № 4 на улице Северная и № 2 на улице Чикина в Одинцово.

За время ремонта были заменены оконные блоки, напольное покрытие, почтовые ящики и светильники, проведена окраска стен и потолков, обновлены ступени и перила, а также сделан ремонт входных и тамбурных дверей, электрики и слаботочных систем. Все работы проводились в рамках губернаторской программы «Мой подъезд».

Эта программа действует в Московской области уже много лет. Всего в Одинцовском городском округе в этом году запланировано к ремонту 204 подъезда, из них 117 в первые 3 квартала уже отремонтированы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.