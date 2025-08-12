сегодня в 15:00

В общественном транспорте Москвы включили оповещение о «ядерной бомбардировке»

Хакеры взломали систему одного из московских автобусов и включили оповещение о якобы угрозе ядерной бомбардировки со стороны Украины. Власти Москвы подтвердили, что кибератаке подверглись сразу несколько автобусов, сообщает «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел утром в автобусе № 191, который ехал до МЦД Грачевская.

В салоне общественного транспорта включили аудиозапись, в которой предупреждалось о том, что «Украина угрожает нам ядерной бомбардировкой». На записи также звучали призывы «всем пройти в убежище». Видео из салона, в котором проигрывалось лжепредупреждение от хакеров, записала одна из пассажирок.

В ГКУ «Организатор перевозок» заявили, что хакерской атаке подверглись автобусы коммерческого перевозчика ООО «Трансавтолиз». Там подчеркнули, что включавшиеся в салоне аудиосообщения — фейки.

«В настоящее время специалисты проводят проверку сетевой инфраструктуры и устраненяют последствия несанкционированного доступа», — сообщили в транспортной структуре Москвы.