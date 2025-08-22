В Новых Химках стартовали работы по фрезеровке дорожного полотна

Работы на улице 9 Мая в Новых Химках ведут в рамках капитального ремонта, который охватит более 3 километров автомобильной дороги. Обновление дорожного полотна завершат к 30 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После фрезеровки асфальтобетонного покрытия специалисты заменят колодцы, бортовой камень, обновят тротуары, остановки и светофоры. Затем рабочим предстоит укладка выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На финальном этапе будут установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка.

На время проведения ремонта дорогу не будут перекрывать полностью. Работы будут вести на каждой полосе по очереди. Движение автотранспорта в обе стороны будет организовано сначала на одной полосе, потом на другой. Однако в загруженные часы водителям рекомендуется выбирать пути объезда через Юбилейный проспект и Ленинградское шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.