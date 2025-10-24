В Новокузнецком аэропорту отменили один рейс и задержали еще четыре

В Новокузнецком аэропорту 24 октября отменили рейс в Читу и задержали четыре других рейса, сообщает Сiбдепо .

В расписании Новокузнецкого аэропорта произошли серьезные изменения. Согласно данным онлайн-табло, ночной рейс в Читу, который должен был вылететь в 03:00, был отменен.

Четыре других рейса были задержаны. Два рейса в Шереметьево, запланированные на 07:00 и 08:00, отправились позже назначенного времени. Рейс в Новосибирск, который должен был вылететь в 10:25, перенесли на 23:05.

Пассажирам рейса в Екатеринбург пришлось ждать меньше остальных — задержка составила 2,5 часа.