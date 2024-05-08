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В ночь на 9 Мая в Подмосковье проведут противогололедную обработку дорог

В связи с прогнозируемыми заморозками в Московской области — температура ночью снизится до минус 4 градусов, ожидаются осадки в виде снега, в среду вечером дорожные службы при необходимости проведут превентивную обработку дорог, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Сегодня ночью для безопасности автомобилистов дорожники при необходимости обработают противогололедными материалами опасные участки дорог, дороги с высокоинтенсивным движением, вылетные трассы, мостовые сооружения. На региональной сети будут задействованы более 100 единиц спецтехники, также обработку готовы провести на муниципальных дорогах», — рассказал зампредседателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Ночью дорожные службы Подмосковья будут мониторить ситуацию и организуют взаимодействие с Госавтоинспекцией региона и экстренными службами.

Автомобилистов просят быть аккуратными, не спешить, и при возникновении чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.

Ранее МЧС РФ сообщило, что заморозки прогнозируются в Москве и Московской области ночью и утром 9 мая, местами температура воздуха составит от минус 6 до минус 1 градуса.

Теплая погода вернется в Московский регион только ближе к концу мая, такой неутешительный прогноз ранее дал Росгидромет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.