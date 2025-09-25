В ночь на 26 сентября на трассе М-3 «Украина» временно ограничат движение

В ночь с 25 на 26 сентября 2025 года на 73, 78 и 81 км трассы М-3 «Украина» в Наро-Фоминском городском округе запланирован монтаж пролетных строений надземных пешеходных переходов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Во время работ движение автомобилей по дороге в сторону Москвы с 73 по 84 км будет временно приостановлено с 23:00 до 05:00. Движение в сторону Калуги останется без изменений.

Объезд предусмотрен по маршруту: Каурцево — Новая Ольховка — Наро-Фоминск.

Будьте внимательны, планируйте маршрут поездки заранее с учетом временных изменений. Строго соблюдайте правила дорожного движения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.