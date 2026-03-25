В Нью-Йорке приземлился борт летного отряда «Россия»

В международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке приземлился российский самолет. Посадка состоялась около 19:28 по московскому времени, сообщает РИА Новости .

Воздушное судно принадлежит летному отряду «Россия», который обеспечивает перевозки официальных лиц государства.

Появление борта в США привлекло внимание общественности. Прилет самолета совпал с появившимися сообщениями о визите российской парламентской делегации в Соединенные Штаты.

Подробности переговоров и состав делегации пока официально не уточняются.

