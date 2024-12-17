В Нижнем Новгороде запустили новогодние трамваи

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Водители трамваев в Нижнем Новгороде превратились в Дедов Морозов

В Нижнем Новгороде вечером 16 декабря начали курсировать новогодние трамваи, сообщает ИА «Время Н» .

С улицы Литвинова три празднично оформленных трамвая направились к Комсомольской площади.

Снаружи новогодние трамваи сверкают гирляндами, а внутри атмосферу праздника создают декорации в стиле ретро и популярные новогодние мелодии.

Водители этих праздничных вагонов временно стали Дедами Морозами.

Эта традиционная акция проводится с 2018 года.