В Нижнем Новгороде запустили новогодние трамваи
Водители трамваев в Нижнем Новгороде превратились в Дедов Морозов
В Нижнем Новгороде вечером 16 декабря начали курсировать новогодние трамваи, сообщает ИА «Время Н».
С улицы Литвинова три празднично оформленных трамвая направились к Комсомольской площади.
Снаружи новогодние трамваи сверкают гирляндами, а внутри атмосферу праздника создают декорации в стиле ретро и популярные новогодние мелодии.
Водители этих праздничных вагонов временно стали Дедами Морозами.
Эта традиционная акция проводится с 2018 года.