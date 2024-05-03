В Нижнем Новгороде стали воровать и разбирать электросамокаты

Замглавы нижегородского управления МВД Михаил Абрамов заявил, что в Нижнем Новгороде злоумышленники стали чаще красть прокатные самокаты. После похищения средства индивидуальной мобильности (СИМ) порой находят в разобранном виде, сообщает ИА «Время Н» .

По словам Абрамова, чаще всего электросамокаты воруют именно для того, чтобы снять с них определенные части. После этого детали переставляют на другие устройства, отметил офицер.

«На самокатах есть GPS-трекер, с помощью которого мы находим устройства, но, конечно, иногда в разобранном виде», — сообщил замначальника УМВД по Нижегородской области в ходе брифинга.

Абрамов подчеркнул, что правоохранители ведут работу в данном направлении.