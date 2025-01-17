В Нижнем Новгороде создали виброизоляторы, которые сделают транспорт бесшумным

В Минобрнауки рассказали, что нижегородская группа ученых создала виброизоляторы, которые помогут сделать общественный транспорт бесшумным. Это новшество не только улучшит здоровье населения, но и положительно повлияет на функционирование электродвигателей и различного оборудования, сообщает pravda-nn.ru .

Научные сотрудники НГТУ им. Алексеева совместно со специалистами ИПФ РАН впервые представили свою работу на Х Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы электроэнергетики» в декабре.

Устройство разработано для предотвращения резонансов в широком частотном диапазоне — от 1 до 1000 герц. Виброизоляторы обладают высокой нагрузочной способностью и являются энергоэффективными, потребляя на треть меньше энергии, чем стандартный ноутбук.

В общей сложности было создано 6 типов виброизоляторов, которые тестировались на испытательной установке в виде горячештамповочного пресса.

Александр Плехов, один из разработчиков, пояснил, что эти виброизоляторы отличаются от пассивной гидроопоры за счет использования магнитореологического трансформатора для управления вязкостью жидкости в гидравлических каналах.

Исследователи отметили, что работа над данной технологией ведется уже несколько лет и они уже получили ряд патентов. В перспективе устройство может найти применение в городском транспорте. Еще оно вызывает интерес со стороны строительных, транспортных и горнодобывающих фирм.