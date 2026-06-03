В Нижнем Новгороде подвели промежуточные итоги четырех лет строительства метро

В Нижнем Новгороде подвели промежуточные итоги четырех лет строительства новых станций метро. В конце мая началась проходка от улицы Горького к площади Свободы, сообщает ИА «Время Н» .

Участники круглого стола обсудили ход работ по продлению метро. Тоннелепроходка от тупиков на улице Горького в сторону площади Свободы стартовала в конце мая. Завершить все работы в тоннелях планируется до конца 2026 года.

Исполняющий обязанности гендиректора МКУ «ГУММИД» Сергей Горбунов сообщил, что на старте проекта самым сложным этапом стал вынос инженерных коммуникаций.

«Площади Сенная и Свободы были критически насыщенны коммуникациями. Несмотря на все трудности, строители метро уже „перешли экватор“ по объему выполненных работ. Скоро горожане смогут увидеть результаты усилий», — пояснил он.

Глава комиссии Гордумы по транспорту Станислав Прокопович отметил, что в Москве за последние десятилетия не строили станции в центре города, тогда как работы в Нижнем ведутся в исторической части.

«В столице города за последние десятилетия не было построено ни одной станции метро в центре, а мы работаем именно в исторической части. Главный вопрос сейчас — не допустить долгостроя», — подчеркнул он.

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