В Нижегородской области объявили беспилотную опасность 8 июня

В Нижегородской области утром 8 июня ввели режим беспилотной опасности. В аэропорту имени Чкалова задержали несколько рейсов, сообщает newsnn.ru

Региональная система предупреждения и ликвидации ЧС сообщила, что режим беспилотной опасности ввели в 04:31.

Минобороны РФ заявило, что за ночь над регионами России уничтожили 310 дронов. Нижегородская область не вошла в список атакованных регионов.

Аэропорт имени Чкалова сейчас принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами. По данным онлайн-табло, задержаны рейсы в Сочи — с 14:50 7 июня до 08:30 8 июня, Самару — с 09:30 до 10:15, Москву — с 09:40 до 13:40, Минеральные Воды — с 13:45 до 15:25 и Калининград — с 22:15 до 23:45.

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