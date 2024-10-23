В наземном переходе у торгового центра «Лига» в Химках обновят краску и плитку

В городском округе Химки идет ремонт наземного перехода, соединяющего улицы Горшина, 9 Мая и Юбилейный проспект. Специалисты обновят краску и плитку, а также заменят стеклянные элементы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе текущего ремонта бригады заменят плитку из керамогранита, перекрасят металлические поверхности и стены. Работы выполнят с использованием современных материалов и технологий, что должно обеспечить долговечность и устойчивость конструкции.

Пропускная способность перехода рассчитана на 12 тысяч человек в сутки. Кроме того, для удобства жителей здесь работают четыре лифта. Контроль за его работой производится на регулярной основе.

Благоустройство проводится и на прилегающей территории. Так, специалисты начали готовить клумбу возле пешехода к следующему сезону. В ближайшие дни садовники высадят более 40 тысяч саженцев тюльпанов.

Ранее в Химках приступили к ремонту моста через Ленинградское шоссе. Здесь заменят все металлические элементы старой конструкции, после чего приступят к покраске моста и благоустройству прилегающей территории. Все работы планируется завершить до конца ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.