В Наро-Фоминском округе строят объездную дорогу из-за ремонта моста через Исьму

В деревне Симбухово Наро-Фоминского округа началось строительство временной объездной дороги на время капитального ремонта моста через реку Исьму. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На улице Верейской в деревне Симбухово специалисты приступили к капитальному ремонту моста, построенного в 1994 году. Сооружение соединяет две части деревни, а также обеспечивает транспортное сообщение с Субботино, Монаково, городом Верея и трассой А-108.

Для обеспечения движения дорожники строят временную объездную дорогу. Уже установлена водопропускная труба, перенаправлено русло реки, возведена насыпь и уложено щебеночное основание. В настоящее время с помощью трех единиц спецтехники ведется устройство дорожной одежды. Перезапуск движения по объездной дороге планируется в мае 2026 года, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

После этого специалисты демонтируют старый мост длиной 50 метров, установят сваи, смонтируют новое пролетное строение, укрепят откосы, а также обустроят проезжую часть, подходы и тротуары.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.