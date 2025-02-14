В Наро-Фоминске появился пешеходный переход с проекционной «зеброй»

Необходимость в модернизации перехода на улице Володарского назрела давно. Здесь фиксируется постоянное интенсивное автомобильное движение: с одной стороны — по недостаточно широкой проезжей части после круговой развязки у Никольского храма, с другой стороны — зигзагообразный перекрёсток поворотов с улицы Курзенкова в центр и на станцию, плюс проезд ну улицу Войкова и к детскому саду; а также наличие общественно значимых организаций и их активное посещение жителями.

Установленная инновационная система с транспортно-зависимым управлением призвана повышать безопасность на дорогах. Такие переходы проектируют на сложных перекрестках. Пешеходная фаза активируется нажатием на кнопку и оснащена мощным лазерным проектором. Оборудование, размещенное над переходом, создает яркий световой коридор. Такая разметка не сотрется со временем и хорошо заметна в темное время суток при любой погоде. Проекционная разметка является альтернативной и дополняет традиционную, выполненную термопластичными материалами. В неблагоприятные дорожные условия: в снег, дождь, грязь — ее видно с расстояния более 150 метров. Теперь здесь очень удобно и безопасно для пешеходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.