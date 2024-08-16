В Наро-Фоминске подошел к концу ремонт дорог по нацпроекту БКД

В Наро-Фоминске в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» завершился ремонт региональных дорог. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожники заменили 6,5 км асфальтобетонного покрытия и нанесли разметку на трех дорогах — две из них в черте города Наро-Фоминска.

Новое покрытие появилось на участке улицы Московской от улицы Погодина до остановки «Холодильник» — проезд к станции Нара, торговым центрам, ветклинике, пожарной части, хладокомбинату и мясокомбинату стал гораздо комфортнее. Также был отремонтирован участок улицы Профсоюзной от остановки «Парк Победы» до ул. Погодина — здесь расположены ледовый дворец, парки Победы и Дружбы, мост через р. Нару.

Еще покрытие обновили на участке региональной дороги от остановки «Юность» на ул. Турейка Парк до микрорайона Мальково — он проходит через д. Терновку и ведет к районной больнице, перинатальному центру и школе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.