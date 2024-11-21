В Наро-Фоминске отремонтировали более 1,5 тыс км дорог

В 2024 году для обеспечения безопасности дорожного движения в территориальном управлении Атепцево были проведены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования в пос. Новая Ольховка, с. Атепцево, с. Каменское, д. Щекутино, общей площадью более 1,5 тыс. кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках плана капитального ремонта автомобильных дорог завершены работы по асфальтированию проезжей части по ул. Шоссейная и ул. Мартовская в д. Слизнево, протяженностью 750 метров с. Каменское ул. Школьная.

В период подготовки к новому ученому году вблизи школы пос. Новая Ольховка проведены работы по обустройству парковки автомобилей на 30 машино-мест, так же в с. Каменское выполнены работ по по асфальтировки тротуара, ведущего к школе.

Завершены работы по по устройству тротуара в с. Атепцево от ул. Речная до ул Левобережье.

На 2025 год запланированы работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог по ул. Центральная, ул Школьная, ул. Северная поселка Новая Ольховка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.