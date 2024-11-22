В Наро-Фоминске отремонтировали 19 автомобильных дорог

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В Наро-Фоминском округе ежегодно проходит ремонт автомобильных дорог. За 2024 год в округе всего отремонтировано 19 автомобильных дорог (участков дорог) общего пользования местного значения. Общая площадь отремонтированного покрытия — 77 089 кв. метров, протяженность — 12,46 км, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы проводились в следующих населенных пунктах:

д. Бурцево, ул. 1-й Центральный проезд;

д. Плаксино, ул. Полевая;

д. Сырьево, ул. Н.Александрова;

подъезд к д. Кобяково;

ММК А-107 — ул. Фабричная;

г. Наро-Фоминск, ул. Площадь Свободы;

г. Наро-Фоминск, ул. Площадь Свободы (участок с 2 круговыми движениями Заречье и Ленина);

п. Селятино, ул. Клубная;

ул. Калинина (часть);

а/д г. Наро-Фоминск, от ул. Московская до поворота к площадке технического осмотра ТС отдела ГИБДД;

с. Каменское, ул. 2-я Школьная (от церкви до школы);

г. Апрелевка, ул. Больничная;

г. Апрелевка, ул. Комсомольская;

г. Наро-Фоминск, ул. Колхозная;

г. Наро-Фоминск, пер. Полевой;

г. Наро-Фоминск, ул. Цветочная;

г. Апрелевка, переулок 3-й Солнечный;

а/д д. Волченки ул. Лесная и НП «Солнечная поляна» уч. 1;

д. Таширово, а/д ул. Заречная.

Для осуществления дорожной деятельности в Наро-Фоминском городском округе, зарегистрировано 5 муниципальных бюджетных учреждения (МБУ) «Благоустройство и дорожное хозяйство»: Наро-Фоминск, Апрелевка, Верея, Селятино и Калининец.

Содержание автомобильных дорог осуществляется с привлечением специализированной техники (автогрейдер, КДМ, трактора, самосвалы, погрузчики и т. п.), и проводится на регулярной основе с соблюдением всех норм.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.