В Наро-Фоминске отремонтировали 19 автомобильных дорог

На этих дорогах полностью заменили асфальт, нанесли свежую разметку, поставили новые знаки и ограждения. Все эти адреса были включены в план по обращениям жителей Наро-Фоминского округа.

Всего в 2025 году на территории округа запланирован ремонт 29 автомобильных дорог общей протяженностью 20,8 километра. Две из них будут отремонтированы капитально — с полной заменой основания и инженерных слоев.

«Важно, чтобы дороги были безопасными и комфортными. Поэтому сначала ремонтируем самые проблемные участки — те, на которые чаще всего обращали наше внимание жители. Качество строго контролируем: новый асфальт должен служить долго», — отметил заместитель главы Наро-Фоминского округа Алексей Гусаков.

Работы проходят в рамках государственной программы губернатора Московской области Андрея Воробьева по развитию транспортной инфраструктуры. Завершение всего объема ремонта намечено на осень.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.