В Наро-Фоминске обсудили повышение качества транспортного обслуживания

Глава округа Роман Шамнэ провел круглый стол на тему повышения качества транспортного обслуживания населения Наро-Фоминского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На встрече также присутствовали зампредседателя Мособлдумы Олег Рожнов, председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов, представители ГБУ МО «Мосавтодор», руководитель производственной базы Наро-Фоминск «МАП № 6 г. Одинцово», а также начальники структурных подразделений, отвечающие за дорожное хозяйство, и перевозчики, осуществляющие пассажирские перевозки на территории Наро-Фоминского округа.

Главными темами обсуждения, конечно, были обращения наших жителей, которые связаны, как и с доступностью общественного транспорта, так и качеством оказываемых услуг. Исходя из этого, проговорили возможные изменения маршрутов общественного транспорта в Верее и поселках Новоглаголево.

Также ключевым вопросом является обновление автопарка, так как от этого напрямую зависит качество транспортного обслуживания, а именно возможность для наших жителей вовремя и с комфортом добираться до своего пункта назначения.

По итогам встречи глава округа дал поручения отраслевым комитетам разработать план работы, направленный на решение проблемных вопросов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.