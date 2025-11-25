В начале холодного сезона традиционно вырос спрос на эвакуаторы для авто

Специалисты «Авито Услуг» и «Авито Спецтехники» провели анализ рынка эвакуаторов, чтобы выяснить изменения в потребительском спросе на услуги и динамику продаж. Наблюдается увеличение как потребности в вызове эвакуатора, так и интереса к покупке эвакуаторной техники — как новой, так и бывшей в эксплуатации, сообщает «Бриф24» .

Сопоставление спроса и предложения на приобретение эвакуаторов в сентябре–октябре 2025 года с показателями летних месяцев (июль–август) выявило рост интереса к новой технике на 17,2%. На 19,9% увеличился и объем предложений о продаже. Средняя стоимость эвакуаторов уменьшилась на 3,6%, опустившись до отметки в 6 млн рублей.

Как отметил Тимур Осипов, возглавляющий направление «Спецтехника» в «Авито», эвакуаторы играют важную роль для тех, кто начинает или расширяет бизнес в сфере автосервиса. Увеличение спроса на эвакуационные услуги традиционно фиксируется с наступлением холодов, что оказывает влияние и на рыночные тенденции. Вместе с ростом спроса растет и количество объявлений о продаже данной техники.

Наиболее востребованными марками стали ГАЗ, ВАЛДАЙ и Dongfeng. Спрос на эвакуаторы марки ГАЗ вырос на 29,7%, а автомобили ВАЛДАЙ стали популярнее на 2,2%.

В сегменте продаж лидирующие позиции заняли эвакуаторы марок ВАЛДАЙ (19,7% от общего числа объявлений), немного меньше — ГАЗ (16,2%) и Dongfeng (15,8%). Самыми популярными моделями в предложениях оказались ВАЛДАЙ 12 (10%), ВАЛДАЙ 8 (9,6%), ГАЗон Next C41RB3 (8,8%), Dongfeng C80N (7,9%), ГАЗель Next (5,2%).

Также вырос интерес к подержанным эвакуаторам (+22,5%), средняя цена на которые составила 1,8 млн рублей. Наибольшей популярностью пользовались марки ГАЗ, Hyundai, Isuzu, Mercedes-Benz и ЗИЛ. Среди моделей повышенным спросом пользовались ГАЗель 3302, ГАЗель Next, ГАЗ «Валдай», Hyundai HD78 и ГАЗ 3302.

Руководитель категории «Транспортные услуги» на платформе «Авито Услуги» Евгения Лазарева объяснила, что в октябре наблюдался рост спроса на услуги эвакуаторов на 5% из-за ухудшения дорожных условий. Главными факторами являются наступление холодов, когда возникают проблемы с запуском двигателя и разрядкой аккумулятора, а также ухудшение сцепления с дорогой из-за изношенных или несезонных шин.

