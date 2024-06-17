В Мытищах за неделю устраняется порядка сотни разрушений дорожного плотна

Регистрации и устранение локальных разрушений дорожного покрытия на муниципальной улично-дорожной сети в Мытищах проводится ежедневно, передает пресс-служба администрации городского округа.

Ямочный ремонт проходит в соответствии со стандартом. Если на одной площади несколько дефектов дорожного покрытия, то осуществляется ремонт «картами».

Процесс ямочного ремонта на дорогах Подмосковья, в том числе и в Мытищах, контролируются через автоматизированную программу СКПДИ, с помощью которой производится оцифровка ям.

Специалисты отмечают, что динамика по выполнению работ хорошая, во всяком случае она выше прошлогодней. В неделю в среднем только на городских дорогах ремонтируется порядка 100 ям. Так, за выходные дни в Мытищах устранены 25 ям в 1-м Рупасовском переулке, 13 ям на улице Колонцова и 11 ям на улице Абрамова.

Кроме этого, большая работа проводится и на дворовых территориях, и в сельской местности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.