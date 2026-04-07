В Мытищах выявили нарушения на станции Мытищи во время рейда

Выездная проверка содержания территории прошла 6 апреля на железнодорожной станции Мытищи в Подмосковье. Комиссия с участием представителей администрации округа, РЖД и транспортной прокуратуры выявила дефекты покрытия и проблемы с доступностью для маломобильных пассажиров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В состав комиссии вошли заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив, руководители профильных управлений, представители транспортной прокуратуры, РЖД, Московской дирекции пассажирских обустройств, Центральной пригородной пассажирской компании и общества инвалидов. Особое внимание участники уделили созданию комфортной и доступной среды для всех пассажиров.

«Мы выявили значительное количество дефектов и ненадлежащее содержание территории, — рассказал Иван Яськив. — Асфальтовое покрытие в плохом состоянии, перильные ограждения и бордюры повреждены. Подходы и подъезды для маломобильных групп населения к лифтовому оборудованию затруднены. Общее состояние станции вызывает вопросы, поэтому было решено привлечь к нашей проверке транспортную прокуратуру. Необходимо провести комплексную работу, а не только устранять отдельные недостатки», — пояснил он.

По итогам проверки комиссия составила акт с подробным описанием всех нарушений. Фототаблицу направят в РЖД и транспортную прокуратуру. Выявленные дефекты должны устранить в рамках работ по содержанию территории, также объект рассмотрят с точки зрения капитального ремонта. Администрация и надзорные органы продолжат контролировать ситуацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.