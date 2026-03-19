В Мытищах увеличили число автобусов на некоторых маршрутах

Встреча по вопросам транспортной доступности прошла 18 марта в Мытищах. Участники подвели итоги работы, обсудили корректировку расписаний и запуск дополнительных рейсов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ежемесячные круглые столы проводят с участием жителей проблемных территорий, чтобы оперативно реагировать на обращения. В этот раз увеличили подвижной состав на маршрутах №2 и №279, оптимизировали расписание №1292К и запустили три нулевых рейса на маршруте №1294К от остановки «ул. Кедрина». По итогам мониторинга сохранили востребованный маршрут №581.

На маршруте №16К начали работу семь низкопольных автобусов среднего класса для маломобильных пассажиров. Также скорректировали расписание заказного маршрута до станции Катуар из деревни Фоминское, поселка Менжинец, деревень Малое Ивановское, Румянцево, Подольниха и поселка Николо-Прозорово. «Мострансавто» совместно с МТДИ рассматривают возможность увеличить число автобусов на маршруте №37 в третьем квартале 2026 года.

Жители подняли вопросы по маршруту №31 — запланирован мониторинг пассажиропотока и оценка запуска дополнительного автобуса. По маршрутам №23, 26 и 428 решено усилить информирование в сельских чатах об изменениях расписания и сходах автобусов. Отдельно обсудили запуск мобильного комплекса «Паркон» в ЖК «Императорские Мытищи», «Ярославский» и «Новое Медведково» для контроля парковки большегрузов и фиксации нарушений. Проекты организации дорожного движения уже разработаны, вопрос вынесен на межведомственную комиссию 20 марта.

«Реализованные мероприятия — результат нашей совместной работы, которую мы будем продолжать», — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Следующий круглый стол запланирован на апрель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых—транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.