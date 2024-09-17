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В Мытищах у ЖК «Афродита» устроят дополнительную полосу

В п. Мебельной Фабрики г. о. Мытищи приступили к устройству переходно-скоростной полосы на Пироговском шоссе протяженностью порядка 500 метров для выезда из ЖК «Афродита», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В настоящее время на пересечении ул. Совхозной с Осташковским и Пироговским шоссе в часы пик образуется пробка.

«Чтобы повысить пропускную способность участка и сделать выезд из жилого комплекса комфортнее помимо обустройства дополнительной полосы планируется переразметить перекресток, перенести два остановочных пункта «Пироговский перекресток» и пешеходный переход, сделать переход регулируемым, установив на нем светофор», — пояснили в ведомстве.

После проведенных работ пропускная способность участка увеличится на 10-15%. Работы планируется завершить до конца 2024 года.

Также в конце года планируется завершить реконструкцию Пироговского шоссе и строительство Мытищинской хорды (16 км), что позволит улучшить дорожную ситуацию в Мытищах, перераспределить транспортные потоки, а также обеспечить транспортную доступность близлежащих жилых кварталов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.