В Мытищах начали устройство дорожной одежды

В г. о. Мытищи продолжаются работы по реконструкции улицы Угольной — к концу 2025 года участок длиной 1,4 км расширят до 4 полос. Сейчас строители приступили к устройству дорожной одежды и монтажу бортового камня на участке от примыкания к Пироговскому шоссе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Общая строительная готовность объекта составляет более 40%. Параллельно работам на основном ходу дороги здесь ведется устройство пешеходной зоны, переустройство коммуникаций и установка систем освещения, „Безопасный регион“ и автоматизированной системы управления дорожном движением», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Участок реконструкции определен от примыкания к Пироговскому шоссе до улицы Угольная, д. 1. Помимо расширения проезжей части и обустройства пешеходных зон на дороге построят разворотную петлю, что обеспечит удобный выезд в сторону МКАД и на Мытищинскую хорду. В целом проект улучшит транспортную доступность жителей микрорайона Олимпийский, в том числе строящихся жилых кварталов.

В настоящее время в г. о. Мытищи реализуются еще три строительных проекта. В микрорайоне Пирогово уже стартовало строительство нового моста через р. Клязьму. По объектам реконструкции участка Осташковского шоссе и нового путепровода на пересечении Волковского шоссе и ул. Мира ведутся проектные работы, завершить строительные работы по ним планируется в 2027–2028 гг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.