В Мытищах стартовало строительство моста через реку Клязьму

В Мытищах в микрорайоне Пирогово стартовало строительство нового моста через реку Клязьму. Строительные работы планируется завершить в 1 квартале 2028 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Сейчас здесь ведутся подготовительные работы: смонтированы шпунтовые ограждения котлованов для двух опор моста, полностью пробурены и установлены буронабивные сваи для двух опор. Параллельно строители ведут разработку котлованов под ростверки», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Участок реконструкции определен от ул. Комсомольской до ул. Центральной общей протяженностью свыше 1,1 км. В рамках работ планируется построить новый двухполосный мост рядом с существующим, который находится в неудовлетворительном состоянии. Также предполагается обустройство разворотных петель и съездов на прилегающую улично-дорожную сеть, в частности, на улицы Передовую, Овражную, Кооперативную, Фабричную и Пролетарскую. Для удобства и безопасности жителей обустроят наземные пешеходные переходы, пешеходную зону, остановки общественного транспорта.

Новый мост значительно улучшит дорожную ситуацию в микрорайоне Пирогово, поскольку обеспечит еще один удобный выезд на Мытищинскую хорду и на Пироговское шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.