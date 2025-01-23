В Мытищах проверили состояние ж/д переходов для маломобильных жителей

В рамках партийных проектов «Единая страна — доступная среда» и «Городская среда» председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов совместно с депутатами партии «Единая Россия», директором управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи Арсением Сурояковым, заместителем председателя Московского областного отделения «Опора России» Романом Коробейкиным, представителями ОАО «РЖД» проверили состояние пешеходных переходов на железнодорожных станциях и прилегающих к ним территориях, расположенных в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Одним из таких объектов стал пешеходный мост, который соединяет два района — Леонидовку и Строитель. Долгое время здесь не работала платформа для подъема. В декабре 2024 года после проверки работоспособности вопрос был взят на особый контроль, и в течение месяца подъемник был отремонтирован.

«В ходе проведенного выезда установили, что оборудование находится в исправном состоянии, на месте ежедневно с 8:00 до 20:00 дежурят сотрудники РЖД для помощи жителям», — сказал местный координатор проекта Андрей Гореликов.

Комиссия также осмотрела подземный переход на улице Силикатной. В настоящее время он не приспособлен для передвижения людей с ограниченными возможностями.

Этот вопрос был решен совместно представителями администрации городского округа Мытищи и РЖД. Было принято решение установить подъемник.

В настоящее время подъемник установлен на одной стороне подземного перехода. В ближайшее время начнется его установка на другой стороне. Завершить работы и ввести подъемник в эксплуатацию планируется к началу летнего сезона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.