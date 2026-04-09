В Мытищах проверили готовность Мострансавто к лету

Проверка производственной базы Мытищинского автотранспортного предприятия № 10 «Мострансавто» прошла 7 апреля в городском округе Мытищи. Замглавы округа Иван Яськив и председатель совета депутатов Андрей Гореликов оценили готовность предприятия к летнему сезону, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мытищинское автотранспортное предприятие № 10 «Мострансавто» обслуживает более 150 маршрутов в округе и соседних районах. В ходе визита комиссия осмотрела автопарк, ремонтные мастерские и диспетчерскую службу. Особое внимание уделили техническому состоянию автобусов, условиям труда водителей и системе реагирования на внештатные ситуации.

«При подготовке к летнему периоду мы уделяем особое внимание комфорту пассажиров. Важно, чтобы кондиционеры работали без сбоев, а салоны были чистыми и опрятными. Мы видим, что на предприятии проводится регулярная химчистка и мойка салонов всех транспортных средств. Это важно, особенно в жаркую погоду», — отметил Иван Яськив.

Замглавы подчеркнул, что предприятие системно готовит подвижной состав к сезонной нагрузке.

Автопарк насчитывает 156 единиц техники, из них 20 находятся в ремонте, остальные готовы к эксплуатации. Все автобусы оснащены современными системами безопасности и навигации.

«Диспетчерская служба работает в круглосуточном режиме и готова оперативно реагировать на любые внештатные ситуации, будь то поломка автобуса или изменение расписания. Все решения принимаются в онлайн-режиме благодаря современным алгоритмам работы», — подчеркнул Иван Яськив.

Члены комиссии также отметили высокий уровень организации труда и созданные на базе комфортные условия для водителей и технического персонала.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.