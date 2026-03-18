В Мытищах провели рейд по безопасности на станции 16 марта

Профилактический рейд по безопасности на железной дороге прошел 16 марта на станции Мытищи. Волонтеры и специалисты напомнили жителям о правилах поведения вблизи путей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В акции приняли участие волонтеры Подмосковья, представитель администрации и специалисты молодежного центра «Импульс». Они раздавали информационные материалы и проводили разъяснительные беседы с пассажирами о правилах поведения в зонах повышенной опасности.

Участники рейда напомнили о недопустимости перехода железнодорожных путей в неустановленных местах, а также о необходимости следить за световыми и звуковыми сигналами. При возникновении сложной ситуации жителям рекомендовали обращаться к сотрудникам железнодорожных служб.

Специалисты подчеркнули, что такие профилактические мероприятия помогают снизить число нарушений при переходе путей. Особое внимание во время рейдов уделяют подросткам. Им дополнительно напоминают о важности снимать наушники на объектах железнодорожного транспорта, чтобы не пропустить предупреждающие сигналы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.