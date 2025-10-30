В Мытищах продолжается строительство нового моста через реку Клязьму

Транспорт

Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи

В городском округе Мытищи продолжается строительство нового моста через реку Клязьму в микрорайоне Пироговский. Общая площадь реконструируемого участка от ул. Комсомольской до ул. Центральной составит 1,1 км, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый мост будет двухполосным. Рабочие приступили к отсыпке земляного полотна на подъездной дороге.

В настоящее время:

  • завершен монтаж шпунтовых ограждений котлованов для опор моста;
  • завершена разработка котлованов под ростверки;
  • установлены буронабивные сваи для двух опор;
  • ﻿Строители начали бурение и бетонирование буронабивных свай оставшихся опор.

Открыть рабочее движение на мосту планируется в 1 квартале 2028 года.

Также предполагается обустройство:

  • разворотных петель и съездов на прилегающие дороги, в том числе на улицы Передовую, Овражную, Кооперативную, Фабричную и Пролетарскую;
  • наземных пешеходных переходов и пешеходной зоны;
  • остановок общественного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.