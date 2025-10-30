сегодня в 13:48

В Мытищах продолжается строительство нового моста через реку Клязьму

В городском округе Мытищи продолжается строительство нового моста через реку Клязьму в микрорайоне Пироговский. Общая площадь реконструируемого участка от ул. Комсомольской до ул. Центральной составит 1,1 км, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый мост будет двухполосным. Рабочие приступили к отсыпке земляного полотна на подъездной дороге.

В настоящее время:

завершен монтаж шпунтовых ограждений котлованов для опор моста;

завершена разработка котлованов под ростверки;

установлены буронабивные сваи для двух опор;

﻿Строители начали бурение и бетонирование буронабивных свай оставшихся опор.

Открыть рабочее движение на мосту планируется в 1 квартале 2028 года.

Также предполагается обустройство:

разворотных петель и съездов на прилегающие дороги, в том числе на улицы Передовую, Овражную, Кооперативную, Фабричную и Пролетарскую;

наземных пешеходных переходов и пешеходной зоны;

остановок общественного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.